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Ракурс
Бригада князя Острозького продемонструвала трофейні російські танки Т-90М і модернізований Т-80У

Бригада князя Острозького продемонструвала трофейні російські танки Т-90М і модернізований Т-80У (ФОТО)

18 гру 2022, 18:03
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Бригада імені князя Костянтина Острозького продемонструвала захоплені російські сучасні танки. Кадри з танками були оприлюднені на сторінці бригади у Facebook.





Серед продемонстрованих танків був російський танк Т-90М «Прорыв» та модернізований танк Т-80У.

Фото з танком Т-90М «Прорыв» були зроблені восени, але оприлюднені тільки зараз.

Бригада князя Острозького продемонструвала трофейні російські танки Т-90М і модернізований Т-80У

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади розповідають, що освоюють маскувальні заходи на цьому танку.

Окупанти зазнають страшенних втрат від українських танків. Тому докладають величезних зусиль, аби знайти та вразити наші залізні кулаки. До вашої уваги — майстер-клас як грати в хованки від крутих танкістів 30 ОМБ, — розповідають у бригаді.

Бригада князя Острозького продемонструвала трофейні російські танки Т-90М і модернізований Т-80У

Захоплений танк оснащений комплексом засобів зниження помітності, відомою під назвою «Накидка» — це набір чохлів з радіопоглинального матеріалу та секцій для покриття бойової машини.

Українські військові вже нанесли на танк Т-90М українські розпізнавальні знаки у вигляді білих хрестів.

Бійці показали й захоплений танк Т-80У російської модернізації. Відмінна риса цієї модернізації полягає у встановленому новому російському лазерному прожекторі ПЛ-1.

Бригада князя Острозького продемонструвала трофейні російські танки Т-90М і модернізований Т-80У

Бригада князя Острозького продемонструвала трофейні російські танки Т-90М і модернізований Т-80У

Джерело: Ракурс


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