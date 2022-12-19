рф может готовить новое наступление. Фото:

https://racurs.ua/n177966-rf-mojet-gotovit-novoe-nastuplenie-v-isw-ukazali-na-priznaki.html

Ракурс

Країна-агресор росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці.

Ознаки цього помітили аналітики американського Інституту вивчення війни. Експерти закликають не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу. Про це йдеться у новому звіті ISW.

Аналітики посилаються на повідомлення російського міноборони, яке 18 грудня опублікувало кадри, на яких нібито міністр оборони сергій шойгу перебуває з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі й інспектує угруповання російських військ у зоні бойових дій в Україні. Також тоді були показані кадри зустрічі шойгу з диктатором володимиром путіним, начальником генштабу рф валерієм герасимовим і командувачем об'єднаним угрупованням сил рф в Україні сергієм суровікіним.

В ISW зазначили, що намагання російських топ-військових представити себе такими, що беруть активну участь у плануванні та контролі військових дій, особливо за відсутності відчутних перемог в Україні, можуть свідчити про те, що рф готується до нового наступу на Україну в найближчі місяці.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявляв, що москва накопичує сили «десь за Уралом» і готується до спроби нового великого наступу в Україні в другій половині зими, а можливо навесні. Не виключено, що росія хотіла б знову спробувати наступ на Київ.