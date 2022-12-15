Москва накопичує сили «десь за Уралом» і готується до великого наступу - Залужний

https://racurs.ua/ua/n177845-moskva-nakopychuie-syly-des-za-uralom-i-gotuietsya-do-velykogo-nastupu-zalujnyy.html

Ракурс

Генерал Валерій Залужний в інтерв’ю британському журналу Economist сказав, що Москва накопичує сили «десь за Уралом» і готується до спроби нового великого наступу в Україні в другій половині зими, а можливо навесні.

Головнокомандувач ЗСУ впевнений, що у Москві хотіли б знову спробувати наступ на Київ. Він сказав, що Україна готує міцний резерв.

Залужний вважає, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 БМП та півтисячі гаубиць. В інтерв’ю The Economist він підкреслив, що наразі Україна отримує «те, що отримує, але це менше, ніж потрібно».

Головнокомандувач додав, що «з такими ресурсами не може проводити нові великі операції», хоча ЗСУ зараз працюють над однією з них. За його словами, ця операція «вже на підході».

«Ракурс» повідомляв, що Залужний дав оцінку своєму візаві, командувачу окупаційними силами рф в Україні сергію суровікіну. Він назвав московита «звичайним держимордою». За словами українського головнокомандувача, у ЗСУ все інакше.