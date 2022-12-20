Свыше 99 тысяч россиян уничтожили ВСУ — за сутки семь танков и 23 дрона

https://racurs.ua/n177996-svyshe-99-tysyach-rossiyan-unichtojili-vsu-za-sutki-sem-tankov-i-23-drona.html

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Збройні сили України за минулу добу знищили ще 430 російських окупантів — загалом від початку війни росія втратила 99 тис. 230 воєнних злочинців.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 20 грудня.

Втрати російської армії в техніці: