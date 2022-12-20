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Свыше 99 тысяч россиян уничтожили ВСУ — за сутки семь танков и 23 дрона
Свыше 99 тысяч россиян уничтожили ВСУ — за сутки семь танков и 23 дронаhttps://racurs.ua/n177996-svyshe-99-tysyach-rossiyan-unichtojili-vsu-za-sutki-sem-tankov-i-23-drona.htmlРакурс
Збройні сили України за минулу добу знищили ще 430 російських окупантів — загалом від початку війни росія втратила 99 тис. 230 воєнних злочинців.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 20 грудня.
Втрати російської армії в техніці:
2 тис. 995 танків (+7 за минулу добу);
5 тис. 974 бойові броньовані машини (+5);
1 тис. 960 артилерійські системи (+7);
212 засобів ППО (+1);
266 гелікоптерів (+2);
1 тис. 680 дронів (+23);
4 тис. 599 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+7);
177 одиниць спеціальної техніки (+2).
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