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Свыше 99 тысяч россиян уничтожили ВСУ — за сутки семь танков и 23 дрона

Свыше 99 тысяч россиян уничтожили ВСУ — за сутки семь танков и 23 дрона

20 дек 2022, 09:50
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Збройні сили України за минулу добу знищили ще 430 російських окупантів — загалом від початку війни росія втратила 99 тис. 230 воєнних злочинців.





Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 20 грудня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 тис. 995 танків (+7 за минулу добу);

  • 5 тис. 974 бойові броньовані машини (+5);

  • 1 тис. 960 артилерійські системи (+7);

  • 212 засобів ППО (+1);

  • 266 гелікоптерів (+2);

  • 1 тис. 680 дронів (+23);

  • 4 тис. 599 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+7);

  • 177 одиниць спеціальної техніки (+2).

Источник: Ракурс


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