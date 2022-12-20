Понад 99 тисяч росіян знищили ЗСУ — за добу сім танків і 23 дрони

Понад 99 тисяч росіян знищили ЗСУ — за добу сім танків і 23 дрони

https://racurs.ua/ua/n177996-ponad-99-tysyach-rosiyan-znyschyly-zsu-za-dobu-sim-tankiv-i-23-drony.html

20 гру 2022, 09:50 999

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