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Понад 99 тисяч росіян знищили ЗСУ — за добу сім танків і 23 дрони
Понад 99 тисяч росіян знищили ЗСУ — за добу сім танків і 23 дрониhttps://racurs.ua/ua/n177996-ponad-99-tysyach-rosiyan-znyschyly-zsu-za-dobu-sim-tankiv-i-23-drony.htmlРакурс
Збройні сили України за минулу добу знищили ще 430 російських окупантів — загалом від початку війни росія втратила 99 тис. 230 воєнних злочинців.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 20 грудня.
Втрати російської армії в техніці:
2 тис. 995 танків (+7 за минулу добу);
5 тис. 974 бойові броньовані машини (+5);
1 тис. 960 артилерійські системи (+7);
212 засобів ППО (+1);
266 гелікоптерів (+2);
1 тис. 680 дронів (+23);
4 тис. 599 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+7);
177 одиниць спеціальної техніки (+2).
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