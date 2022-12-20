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Ракурс
Зеленский приехал в Бахмут - ад войны с россиянами

Зеленский приехал к военным в Бахмут — ад войны с россиянами (ФОТО)

20 дек 2022, 18:21
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Президент Володимир Зеленський 20 грудня — на трьохсотий день війни — приїхав на позиції українських військ у Бахмуті.





Це місто на Донбасі, де в останні місяці тривають найзапекліші бої. Зеленський вручив нагороди українським військовослужбовцям.

Зеленський приїхав у Бахмут - пекло війни з росіянами

Зеленський приїхав у Бахмут - пекло війни з росіянами

«Ракурс» писав, що візит глави держави попередньо не анонсувався. В Офісі президента повідомили, що Зеленський зустрівся з українськими військовими та вручив їм державні нагороди.

У вечірньому зверненні до нації 19 грудня Зеленський сказав, що Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту — понад 1300 км активних бойових дій.

Зеленський приїхав у Бахмут - пекло війни з росіянами

Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде — і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів.

Лише вдумайтеся: росія втратила в Україні вже майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді ні у кого в Москві немає. І не буде.

Вони ведуть війну і витрачають життя людей — інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших, — і лише тому, що якась там купка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе.

Я дякую всім нашим бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Марʼїнку, Кременський напрямкок та весь Донбас — регіон, який до приходу росії був одним із найсильніших в Україні і який росія руйнує просто до випаленої землі. Навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть, — сказав глава держави.

Зеленський приїхав у Бахмут - пекло війни з росіянами

Зеленський приїхав у Бахмут - пекло війни з росіянами

Зеленський приїхав у Бахмут - пекло війни з росіянами

Источник: Ракурс


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