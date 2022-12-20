Зеленський приїхав у Бахмут - пекло війни з росіянами

https://racurs.ua/ua/n178016-zelenskyy-pryyihav-do-viyskovyh-u-bahmut-peklo-viyny-z-rosiyanamy-foto.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 20 грудня — на трьохсотий день війни — приїхав на позиції українських військ у Бахмуті.

Це місто на Донбасі, де в останні місяці тривають найзапекліші бої. Зеленський вручив нагороди українським військовослужбовцям.

«Ракурс» писав, що візит глави держави попередньо не анонсувався. В Офісі президента повідомили, що Зеленський зустрівся з українськими військовими та вручив їм державні нагороди.

У вечірньому зверненні до нації 19 грудня Зеленський сказав, що Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту — понад 1300 км активних бойових дій.

Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде — і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів.