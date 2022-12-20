Зеленський приїхав у Бахмут - пекло війни з росіянами

Зеленський приїхав до військових у Бахмут — пекло війни з росіянами (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178016-zelenskyy-pryyihav-do-viyskovyh-u-bahmut-peklo-viyny-z-rosiyanamy-foto.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 20 грудня — на трьохсотий день війни — приїхав на позиції українських військ у Бахмуті.
Це місто на Донбасі, де в останні місяці тривають найзапекліші бої. Зеленський вручив нагороди українським військовослужбовцям.
«Ракурс» писав, що візит глави держави попередньо не анонсувався. В Офісі президента повідомили, що Зеленський зустрівся з українськими військовими та вручив їм державні нагороди.
У вечірньому зверненні до нації 19 грудня Зеленський сказав, що Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту — понад 1300 км активних бойових дій.
Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде — і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів.
Лише вдумайтеся: росія втратила в Україні вже майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді ні у кого в Москві немає. І не буде.
Вони ведуть війну і витрачають життя людей — інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших, — і лише тому, що якась там купка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе.
Я дякую всім нашим бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Марʼїнку, Кременський напрямкок та весь Донбас — регіон, який до приходу росії був одним із найсильніших в Україні і який росія руйнує просто до випаленої землі. Навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть, — сказав глава держави.