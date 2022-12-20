Захисники Бахмута передали через Зеленського прапор України для Конгресу США

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Українські військовослужбовці на Донеччині передали президентові Володимиру Зеленському синьо-жовтий прапор зі своїми підписами для передачі його Конгресу США.

Зеленський у відповідь зазначив, що це буде натяк щодо потреб України у посиленій підтримці з боку американських партнерів, повідомляє прес-служба ОП.

Воїни передали наш прапор зі своїми підписами. У нас непроста ситуація, ворог збільшує свою чисельність. Наші хлопці більш сміливі, і треба посилена зброя. Ми передамо Конгресу, передамо президенту США від хлопців вдячність за їх підтримку. Але цього замало. Це такий натяк: цього замало, — сказав Зеленський.

p> Президент також зауважив, що відвідав передові позиції на Донеччині, адже українські воїни захищають наші життя, віддають свої життя за це, «і ми хоч іноді повинні ризикувати своїми, щоб підтримати».

Глава держави подякував захисникам Бахмута за стійкість і міцність, наголосивши, що вони боронять не лише схід України, а всю державу.