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Ракурс
На график отключений в Киеве YASNO даже не рассчитывает

На график отключений в Киеве YASNO даже не рассчитывает

20 дек 2022, 22:52
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Стан енергетичної системи у Києві практично не змінився. 20 грудня відключалося майже все місто — це близько 1,1 млн користувачів.





Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO, сказав увечері вівторка, що на наближення до графіка відключень поки в компанії навіть не розраховують.

По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба заживити критичну інфраструктуру. Але світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, місто здебільшого з водою та опаленням. Водночас диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не включалися від учорашнього ранку, — сказав Коваленко.

Він заявив, що у Дніпрі «все більш-менш стабільно, колеги намагаються максимально наблизитися до графіків».

Завтра маю надію на гарні новини. Ремонтні роботи тривають. Та якщо ви досі не утеплилися і не переглянули список речей, які вам потрібні, аби спокійно прожити тривалі відключення — зараз саме час про це подбати, — додав очільник енергокомпанії.

На Київщині почергово подавати людям електрику поки неможливо, повідомив 20 грудня ДТЕК.

Нагадаємо, в Повітряних силах розповіли, що 19 грудня відбулася найбільша від початку великої війни атака дронів на Україну. З 35 «шахедів» ЗСУ збили 30. Більшість з ударних БПЛА атакували Київ та область.

Через масштабність пошкоджень магістральних мереж НЕК «Укренерго» після російської атаки наразі немає жодної можливості забезпечити почергову подачу світла мешканцям області. У ДТЕК припускають, що така ситуація може продовжуватись 2−3 доби.

Ситуація з електропостачанням на Київщині залишається критичною, заявив також голова ОВА Олексій Кулеба.

Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури «Укренерго» застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах.

Источник: Ракурс


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