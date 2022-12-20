На график отключений в Киеве YASNO даже не рассчитывает

https://racurs.ua/n178025-na-grafik-otklucheniy-v-kieve-yasno-daje-ne-rasschityvaet.html

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Стан енергетичної системи у Києві практично не змінився. 20 грудня відключалося майже все місто — це близько 1,1 млн користувачів.

Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO, сказав увечері вівторка, що на наближення до графіка відключень поки в компанії навіть не розраховують.

По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба заживити критичну інфраструктуру. Але світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, місто здебільшого з водою та опаленням. Водночас диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не включалися від учорашнього ранку, — сказав Коваленко.

Він заявив, що у Дніпрі «все більш-менш стабільно, колеги намагаються максимально наблизитися до графіків».

Завтра маю надію на гарні новини. Ремонтні роботи тривають. Та якщо ви досі не утеплилися і не переглянули список речей, які вам потрібні, аби спокійно прожити тривалі відключення — зараз саме час про це подбати, — додав очільник енергокомпанії.