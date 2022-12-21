На Закарпатье обнаружили настоятеля монастыря с российским паспортом, фото: Миграционная служба Закарпатской области

https://racurs.ua/n178031-nastoyatelya-monastyrya-s-rossiyskim-pasportom-vydvoryat-iz-ukrainy-foto.html

Ракурс

На Закарпатті міграційна служба видворить настоятеля монастиря УПЦ МП через виявлений у нього російський паспорт.

Про це повідомляє прес-служба Управління Державної міграційної служби в Закарпатській області,

У результаті спільного відпрацювання працівників Тячівського відділу міграційної служби Закарпаття та співробітників УСБУ в області виявлено порушника міграційного законодавства. Ним виявився громадянин росії, настоятель Дубівського Свято-Ільїнського монастиря, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що священнослужитель проживав у селищі Дубове Тячівського району Закарпатської області незаконно, оскільки термін дії його посвідки на проживання закінчився.

20 грудня його притягнули до адміністративної відповідальності — накладено штраф на суму 1,7 тис. грн.