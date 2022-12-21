Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Закарпатті виявили настоятеля монастиря з російським паспортом, фото: Міграційна служба Закарпатської області

Настоятеля монастиря з російським паспортом видворять з України (ФОТО)

21 гру 2022, 11:07
999

На Закарпатті міграційна служба видворить настоятеля монастиря УПЦ МП через виявлений у нього російський паспорт.





Про це повідомляє прес-служба Управління Державної міграційної служби в Закарпатській області,

У результаті спільного відпрацювання працівників Тячівського відділу міграційної служби Закарпаття та співробітників УСБУ в області виявлено порушника міграційного законодавства. Ним виявився громадянин росії, настоятель Дубівського Свято-Ільїнського монастиря, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що священнослужитель проживав у селищі Дубове Тячівського району Закарпатської області незаконно, оскільки термін дії його посвідки на проживання закінчився.

20 грудня його притягнули до адміністративної відповідальності — накладено штраф на суму 1,7 тис. грн.

Також прийнято рішення про примусове повернення мігранта до країни походження, — наголошують у міграційній службі.

На Закарпатті виявили настоятеля монастиря з російським паспортом, фото: Міграційна служба Закарпатської області

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів