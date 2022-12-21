На фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Фото: Алексей Гончаренко

https://racurs.ua/n178041-na-fronte-pogib-byvshiy-politzakluchennyy-kremlya-gennadiy-afanasev-foto.html

Ракурс

Колишній політв’язень кремля й активіст спротиву російській окупації Криму Геннадій Афанасьєв загинув на фронті.

У героя залишилася дружина та маленька донечка, яка народилася у жовтні 2020 року. Про смерть Афанасьєва повідомив у Facebook його друг і блогер Мирослав Олешко.

Прощавай Друже, куме. Люблю тебе. Ти вічно з нами, бо ми пам’ятаємо, — написав він.

Де саме і коли загинув Афанасьєв його друг не повідомив.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив у Telegram, що у 2014 році росіяни затримали Афанасьєва в окупованому Криму. Згодом проросійський суд засудив його за надуманою справою, чоловік зазнав тортур з боку агресора. У 2016 році його повернули додому внаслідок обміну.

Після повномасштабного російського вторгнення Афанасьєв записався до лав київської територіальної оборони, пішов на фронт.

«Радіо Свобода» із посиланням на заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу пише, що Геннадій Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону ТРО 241-ої бригади й загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Нагадаємо, у липні на території Миколаївської області загинув командир 28 омбр бригади ЗСУ полковник Віталій Гуляєв, який з 2014 року воював проти окупантів. У 2022 році його одеська 28-ма бригада зупинила просування російських військ на півдні й крок за кроком почала очищати від погані Миколаївщину та Херсонщину.

Джерело: «Радіо Свобода»