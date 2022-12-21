США выделят Украине пакет помощи в области обороны. Фото: РБК

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Сполучені Штати Америки виділять Україні пакет допомоги у галузі оборони на 1,85 млрд дол.

Зокрема, 1 млрд дол. піде на оборонні вироби й послуги, військове навчання та підготовку. Про це йдеться у заяві американського президента Джо Байдена, яку 21 грудня оприлюднила прес-служба Білого дому.

Пентагон також оголосив про додаткову допомогу Україні на 850 млн дол. Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, що ця допомога буде включати першу передачу зенітно-ракетних комплексів Patriot. Ці системи ППО раніше просив надати Київ.

Сьогоднішній пакет допомоги вперше містить систему протиповітряної оборони Patriot, яка здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно більшій висоті, ніж раніше надані системи ППО, — оголосив держсекретар.

Також Блінкен зазначив, що до складу нового пакета допомоги увійшли засоби «завдання високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, які Україна ефективно використовує для захисту на полі бою».

Влада США підсумувала, що з початку президентства Джо Байдена загальна військова допомога для України досягне суми у 21,9 млрд дол.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом. Очікується спільна прес-конференція двох лідерів. Також президент України виступить перед Конгресом США.