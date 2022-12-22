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Ракурс
Рогозину «сообщили», что в Украине он находится незаконно - Госпогранслужба

Рогозину «сообщили», что в Украине он находится незаконно — Госпогранслужба

22 дек 2022, 13:14
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Україна непрямо підтвердила обстріл ресторану у Донецьку, де святкував день народження екс-глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін.





У Держприкордонслужбі заявили, що удар по ресторану став свого роду «повідомленням» екс-главі «Роскосмосу» про незаконне перетинання кордону України.

Днями Державна прикордонна служба встановила, що громадянин Росії рогозін д. незаконно перетнув український кордон, і виявила його місцеперебування на тимчасово окупованій росією території в Донецькій області.

Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому цій особі його передали під час святкування ним дня народження небайдужі товариші, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після поранення Рогозіна в хребці застряг уламок. Також поранено так званого «главу уряду днр» Віталія Хоценка і призначеного московитами гауляйтера Горлівки. Ще двоє людей загинули.

Источник: Ракурс


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