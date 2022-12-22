Ракурсhttps://racurs.ua/
Европейские политики планируют лично встретиться с Зеленским
Европейские политики планируют лично встретиться с Зеленскимhttps://racurs.ua/n178078-evropeyskie-politiki-planiruut-lichno-vstretitsya-s-zelenskim.htmlРакурс
Європейські політики планують особисто зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським 3 лютого.
На цю дату заплановано зустріч голови Європейської ради Шарля Мішеля, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн та президента України Володимира Зеленського. Представники Євросоюзу поки що не називають місце, де відбудеться саміт, повідомляє Bild.
Після початку російського вторгнення Зеленський регулярно виступав на самітах ЄС, але завжди лише з відеозв’язку. Напередодні він здійснив перший із 24 лютого закордонний візит і прилетів до Сполучених Штатів, щоб виступити перед Конгресом та провести переговори з президентом США Джо Байденом.
Нагадаємо, 21 грудня український лідер прибув до Вашингтона з офіційним візитом, який заздалегідь не анонсували. Сторони обговорювали деталі можливого візиту кулуарно протягом кількох тижнів, повідомляє видання Politico.
На тлі побоювань, що росія може вчинити замах на українського лідера, у США було посилено заходи безпеки, розповіло джерело CNN в оточенні Зеленського. Через загрозу нападу ні високопосадовців, ні співробітників посольства України в США не поінформували про графік візиту. За даними Associated Press, Зеленський прилетів до Вашингтона літаком ВПС США з польського міста Жешув, куди приїхав поїздом.
У Вашингтоні український лідер провів переговори із президентом Байденом. У відкритій частині зустрічі Зеленський подякував Байдену за підтримку України, а також передав йому нагороду капітана української батареї HIMARS, який воює під Бахмутом — на найнебезпечнішій ділянці фронту. У відповідь Байден заявив, що бути на боці Києва у боротьбі проти путінської війни — «велика честь» для США. Американський президент також запевнив, що Вашингтон продовжить зміцнювати обороноздатність Києва та підтримує прагнення України до «справедливого світу».
Під час спільної прес-конференції Байден пообіцяв, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно. Крім цього, президент США ще раз підтвердив, що Вашингтон поставить Києву новий пакет допомоги, що включає системи Patriot.
.