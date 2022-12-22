Європейські політики планують особисто зустрітися із Зеленським

https://racurs.ua/ua/n178078-ievropeyski-polityky-planuut-osobysto-zustritysya-iz-zelenskym.html

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Європейські політики планують особисто зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським 3 лютого.

На цю дату заплановано зустріч голови Європейської ради Шарля Мішеля, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн та президента України Володимира Зеленського. Представники Євросоюзу поки що не називають місце, де відбудеться саміт, повідомляє Bild.

Після початку російського вторгнення Зеленський регулярно виступав на самітах ЄС, але завжди лише з відеозв’язку. Напередодні він здійснив перший із 24 лютого закордонний візит і прилетів до Сполучених Штатів, щоб виступити перед Конгресом та провести переговори з президентом США Джо Байденом.