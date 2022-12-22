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Ракурс
В оккупированной Каховке взорвали авто очередного гауляйтера — СМИ

В оккупированной Каховке взорвали авто очередного гауляйтера — СМИ (ВИДЕО)

22 дек 2022, 16:59
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В тимчасово окупованій Каховці Херсонської області 22 грудня пролунав вибух в автомобілі, на якому пересувався колаборант андрій штепа, на прізвисько «шнир».





За даними ЗМІ, росіяни поставили його керувати Любимівкою. Вибух стався поруч з монументом «Дівчина в шинелі».

Як вказує Стратком ЗСУ, на відео зображений момент вибуху, але інформація потребує перевірки.

Источник: Ракурс


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