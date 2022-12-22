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В оккупированной Каховке взорвали авто очередного гауляйтера — СМИ
В оккупированной Каховке взорвали авто очередного гауляйтера — СМИ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178082-v-okkupirovannoy-kahovke-vzorvali-avto-ocherednogo-gaulyaytera-smi-video.htmlРакурс
В тимчасово окупованій Каховці Херсонської області 22 грудня пролунав вибух в автомобілі, на якому пересувався колаборант андрій штепа, на прізвисько «шнир».
За даними ЗМІ, росіяни поставили його керувати Любимівкою. Вибух стався поруч з монументом «Дівчина в шинелі».
Як вказує Стратком ЗСУ, на відео зображений момент вибуху, але інформація потребує перевірки.
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