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Ракурс
В окупованій Каховці підірвали авто чергового гауляйтера — ЗМІ

В окупованій Каховці підірвали авто з гауляйтером — ЗМІ (ВІДЕО)

22 гру 2022, 16:59
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В тимчасово окупованій Каховці Херсонської області 22 грудня пролунав вибух в автомобілі, на якому пересувався колаборант андрій штепа, на прізвисько «шнир».





За даними ЗМІ, росіяни поставили його керувати Любимівкою. Вибух стався поруч з монументом «Дівчина в шинелі».

Як вказує Стратком ЗСУ, на відео зображений момент вибуху, але інформація потребує перевірки.

Джерело: Ракурс


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