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В окупованій Каховці підірвали авто чергового гауляйтера — ЗМІ
В окупованій Каховці підірвали авто з гауляйтером — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178082-v-okupovaniy-kahovci-pidirvaly-avto-z-gaulyayterom-zmi-video.htmlРакурс
В тимчасово окупованій Каховці Херсонської області 22 грудня пролунав вибух в автомобілі, на якому пересувався колаборант андрій штепа, на прізвисько «шнир».
За даними ЗМІ, росіяни поставили його керувати Любимівкою. Вибух стався поруч з монументом «Дівчина в шинелі».
Як вказує Стратком ЗСУ, на відео зображений момент вибуху, але інформація потребує перевірки.
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