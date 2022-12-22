В окупованій Каховці підірвали авто чергового гауляйтера — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n178082-v-okupovaniy-kahovci-pidirvaly-avto-z-gaulyayterom-zmi-video.html

Ракурс

В тимчасово окупованій Каховці Херсонської області 22 грудня пролунав вибух в автомобілі, на якому пересувався колаборант андрій штепа, на прізвисько «шнир».

За даними ЗМІ, росіяни поставили його керувати Любимівкою. Вибух стався поруч з монументом «Дівчина в шинелі».

Як вказує Стратком ЗСУ, на відео зображений момент вибуху, але інформація потребує перевірки.