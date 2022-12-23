Последствия обстрела Херсона. Фото: Кирилл Тимошенко в Telegram

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Ракурс

Херсон знову опинився під обстрілом російських загарбників — 23 грудня агресор завдав удару по Корабельному району.

Попередньо відомо про одного загиблого мирного мешканця. Чоловік отримав мінно-вибухові травми несумісні з життям. На місці воєнного злочину росіян вже працюють екстрені служби. Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав у Telegram.

У прес-службі Херсонської обласної прокуратури зазначили, що попередньо відомо, що обласний центр був атакований з реактивних систем залпового вогню. Обстріли окупантів пошкодили житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

За цим фактом агресії прокурори розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

А голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що сьогодні вранці ворог поцілив у територію дитсадка, що знаходиться в Корабельному районі. Вибуховою хвилею та уламками снарядів в будівлі були вибиті вікна.

Нагадаємо, 22 грудня російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонську область. Вогнем із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків вони атакували мирні населені пункти.

А обласний центр противник обстріляв 30 разів. Снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки й освітні заклади.