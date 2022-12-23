росія завдала ударів по Харківській та Херсонській областях. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n178103-rosiya-zavdala-udariv-po-harkivskiy-ta-hersonskiy-oblastyah-ie-postrajdali.html

Ракурс

Харківська область знову перебувала під вогнем російських окупантів.

Загарбники обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів. Ворог гатив із артилерії, запускав ракети. Деякі ворожі ракети були збиті українською ППО. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Зазначається, що у Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні. Четверо працівників райлікарні дістали поранення — троє чоловіків та одна жінка. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Зараз загроз життю постраждалих немає.

За словами очільника області, приліт снаряда зруйнував житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа.

А Херсонську область 22 грудня ворог обстріляв 61 раз. Мирні населені пункти області окупанти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.

Як повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, Херсон противник обстріляв 30 разів. Снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки й освітні заклади. Про постраждалих влада не повідомила.

Нагадаємо, 21 грудня російські загарбники зі ствольної артилерії обстріляли місто Очаків Миколаївської області. Внаслідок агресії поранення дістали троє осіб, серед них 10-річний хлопчик.