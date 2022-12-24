Попытку штурма позиций ВСУ морпехами рф снял дрон

https://racurs.ua/n178133-popytku-shturma-poziciy-vsu-morpehami-rf-snyal-dron-video.html

Ракурс

Невдалу спробу штурму позицій військовослужбовців Збройних сил України морськими піхотинцями армії росії вдалося зняти на відео з безпілотника.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 24 грудня у Телеграм.