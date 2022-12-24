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Ракурс
Спробу штурму позицій ЗСУ морпіхами рф зняв дрон

Спробу штурму позицій ЗСУ морпіхами рф зняв дрон (ВІДЕО)

24 гру 2022, 10:40
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Невдалу спробу штурму позицій військовослужбовців Збройних сил України морськими піхотинцями армії росії вдалося зняти на відео з безпілотника.





Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 24 грудня у Телеграм.

Невдалий штурм українських позицій морпіхами рф. Підсумок, як і завжди однаковий ганебна втеча із шаленими втратами, — зазначили у Страткомі.

Джерело: Ракурс


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