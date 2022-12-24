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Спробу штурму позицій ЗСУ морпіхами рф зняв дрон
Спробу штурму позицій ЗСУ морпіхами рф зняв дрон (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178133-sprobu-shturmu-pozyciy-zsu-morpihamy-rf-znyav-dron-video.htmlРакурс
Невдалу спробу штурму позицій військовослужбовців Збройних сил України морськими піхотинцями армії росії вдалося зняти на відео з безпілотника.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 24 грудня у Телеграм.
Невдалий штурм українських позицій морпіхами рф. Підсумок, як і завжди однаковий ганебна втеча із шаленими втратами, — зазначили у Страткомі.
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