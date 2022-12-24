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ВСУ приближаются к Сватовому, коллаборантов уже вывезли - Гайдай (ВИДЕО)
ВСУ приближаются к Сватовому, коллаборантов уже вывезли — Гайдай (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178138-vsu-priblijautsya-k-svatovomu-kollaborantov-uje-vyvezli-gayday-video.htmlРакурс
Збройні сили України наближаються до тимчасово окупованого Сватового у Луганській області. Тим часом російські воєнні злочинці вже вивезли з міста свою окупаційну «адміністрацію» територистичної лнр.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Поки що все стабільно. Повідбивали наступи і в Стельмахівці, і так само в Білогорівці. Окупанти постійно обстрілюють населені пункти, які були нещодавно окуповані. По Невському та Макіївці гатять постійно. Іноді й танки намагаються десь прорватися, — розповів Гайдай.
З його слів, росіяни знають, що у Невському залишається близько 150 місцевих мешканців, тому гатять у бік села не лише ракетами С-300, а й іранськими «Шахедами».
Достатньо потужно (російські війська — ред.) обстрілюють все, але нічого їм не вдається. До того, не хочу «вангувати», але можу сказати, що зі Сватового «адміністрація» так званих лнр поїхала до Луганська, — зазначив Гайдай.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) раніше вказав, що впродовж останньої доби захисники України мали успіхи під Бахмутом, а також просунулись на лінії Сватове-Кремінна.
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