ЗСУ наближаються до Сватового, колаборанти вже втекли — Гайдай

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Збройні сили України наближаються до тимчасово окупованого Сватового у Луганській області. Тим часом російські воєнні злочинці вже вивезли з міста свою окупаційну «адміністрацію» територистичної лнр.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Поки що все стабільно. Повідбивали наступи і в Стельмахівці, і так само в Білогорівці. Окупанти постійно обстрілюють населені пункти, які були нещодавно окуповані. По Невському та Макіївці гатять постійно. Іноді й танки намагаються десь прорватися, — розповів Гайдай.

З його слів, росіяни знають, що у Невському залишається близько 150 місцевих мешканців, тому гатять у бік села не лише ракетами С-300, а й іранськими «Шахедами».

Достатньо потужно (російські війська — ред.) обстрілюють все, але нічого їм не вдається. До того, не хочу «вангувати», але можу сказати, що зі Сватового «адміністрація» так званих лнр поїхала до Луганська, — зазначив Гайдай.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) раніше вказав, що впродовж останньої доби захисники України мали успіхи під Бахмутом, а також просунулись на лінії Сватове-Кремінна.