Оккупанты потеряли в Бахмуте тысячи солдат. Фото:

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Російський наступ на Бахмут не припиняється, а окупанти зазнають величезних втрат у боях на цьому напрямку.

Армія країни-агресора вже поклала тисячі своїх солдатів, намагаючись взяти місто під свій контроль. І сам Бахмут не потрібен москві у стратегічному плані. Про це йдеться у заяві голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, яка оприлюднена у Telegram.

Що стосується Бахмуту, то це вже більше навіть не в стратегічному військовому плані, хоча й таке є, а більш символізм, який дуже любить кремлівський режим, — зазначив він.

За словами очільника ОВА, під Бахмутом бойовики рамзана кадирова та найманці «Вагнера» хочуть довести російському диктатору володимиру путіну, що «вони на щось спроможні». Однак поки окупанти спроможні втрачати лише тисячі своїх солдатів.

Гайдай відзначив, що ворог і досі хоче повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

Нагадаємо, українські військові заявляли, що 23 грудня в боях на Бахмутському напрямку окупанти з рф зазнали значних втрат — понад 90 ворожих бійців загинули, а поранення дістали ще понад 100 загарбників.

А в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що темпи просування військ російської федерації в районі Бахмута Донецької області останніми днями сповільнилися, а підрозділи ЗСУ зуміли відтіснити частину угруповання «Вагнера» на позиції, які окупанти обіймали ще кілька днів тому.