Просування окупантів у районі Бахмута сповільнилося, кажуть в ISW. Фото: Генштаб

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Темпи просування військ російської федерації в районі Бахмута Донецької області останніми днями сповільнилися.

Воєнні кореспонденти країни-агресора визнали, що підрозділам ЗСУ вдалося відтіснити частину угруповання «Вагнера» на позиції, які окупанти обіймали ще кілька днів тому. Крім того, у листопаді та грудні окупанти зробили менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 25 грудня.

Аналітики вважають, що армії рф, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій поблизу Бахмута, і вона може спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу. Зараз російська армія немає необхідного запасу артилерійських боєприпасів, щоб підтримувати великомасштабні наступальні операції.

Також на просування окупантів вплинули й великі втрати ПВК «Вагнера» біля Бахмута.

На думку експертів, нестача особового складу та боєприпасів російської армії, ймовірно, не дозволить їй підтримувати нинішній високий темп наступальних операцій у районі Бахмута у найближчій перспективі. Раніше загарбники витрачали велику кількість ресурсів для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська.

В ISW наголошують, що окупанти зараз не можуть досягти своєї мети з оточення ЗСУ вздовж траси E40 і зрештою вийти на адміністративні кордони Донеччини. Також втрати окупантів під Бахмутом можуть підірвати здатність рф переслідувати довгострокові цілі на Донбасі.

Нагадаємо, 23 грудня в боях на Бахмутському напрямку російський ворог зазнав значних втрат. У Збройних силах заявляли про понад 90 загиблих окупантів, а ще понад сто — поранених.