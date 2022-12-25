Защитники Украины нанесли удар по штабу оккупантов в Херсонской области, фото: «Укринформ»

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На Херсонщині в районі Забариного захисники України днями вразили штаб окупантів, де проводилася нарада офіцерів південного військового округу збройних сил рф.

Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

В результаті — до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється, — зазначається в повідомленні.

Також підтверджено знищення в попередні дні на Донеччині чотирьох самохідних артилерійських установок 2С7 «Піон».

Крім того, протягом цієї доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.