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Защитники Украины нанесли удар по штабу оккупантов в Херсонской области, фото: «Укринформ»

70 раненых рашистов — ВСУ поразили штаб оккупантов во время совещания офицеров

25 дек 2022, 18:46
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На Херсонщині в районі Забариного захисники України днями вразили штаб окупантів, де проводилася нарада офіцерів південного військового округу збройних сил рф.





Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

В результаті — до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється, — зазначається в повідомленні.

Також підтверджено знищення в попередні дні на Донеччині чотирьох самохідних артилерійських установок 2С7 «Піон».

Крім того, протягом цієї доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.

Источник: Ракурс


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