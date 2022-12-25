Почему рашисты вводят затяжной комендантский час, рассказали в ОК «Юг»

Россияне вводят затяжной комендантский час в ряде населенных пунктов

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Російські загарбники запроваджують затяжну комендантську годину тривалістю від семи до 10 діб у деяких окупованих населених пунктах.

В такий спосіб окупанти намагаються ослабити український рух опору. Про це в ефірі українського телебачення заявила керівник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

В деяких населених пунктах вони запроваджують таку надто подовжену комендантську годину … щоб місцеве населення абсолютно не мало змоги виходити з домівок, — зазначає Гуменюк. — Зокрема, це може бути також обумовлено тим, що вони дуже хвилюються через потужність українського руху спротиву, який не дає їм спокою там, де не дістає наша артилерія і реактивні системи.

Гуменюк наголошує, що рашисти мають великі втрати через діяльність українського руху опору і намагаються встановити людей з проукраїнською позицією.

Крім того, рашистам доводиться стягувати до окупованих населених пунктів навіть поліцейські загони з росії та тимчасово окупованого Криму, оскільки їм не вистачає сил навіть для наведення ладу у своїх підрозділах через низький моральний дух.

Раніше у тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області рашисти запровадили комендантську годину на майже 10 діб — з 25 грудня по 3 січня. Також відомо про наміри окупантів запровадити цілодобову комендантську годину майже на тиждень у Мелітополі.