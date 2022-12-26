Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Из Днепра «вынесли» памятники еще двух апологетов «русского мира»

Из Днепра «вынесли» памятники еще двух апологетов «русского мира» (ФОТО)

26 дек 2022, 14:36
999

У Дніпрі 26 грудня демонтували пам’ятники радянському письменнику Максиму Горькому та льотчику Валерію Чкалову.





Як повідомляють очевидці, обидва пам’ятники зняли з постаментів за допомогою спецтехніки та вивезли на територію одного з міських комунальних підприємств.

З Дніпра "винесли" пам'ятники ще двох апологетів "руського миру"

З Дніпра "винесли" пам'ятники ще двох апологетів "руського миру"

Десять днів тому в місті було знесено пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну та встановлений у радянські роки меморіал піонеру-героєві Володі Дубініну.

Як повідомляє міська влада, найближчим часом планується знесення ще кількох пам’яток, зокрема голові МВС Російської імперії Олександру Булигіну, вченому Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну та герою Великої вітчизняної війни Олександру Матросову.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров