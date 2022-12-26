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Из Днепра «вынесли» памятники еще двух апологетов «русского мира»
Из Днепра «вынесли» памятники еще двух апологетов «русского мира» (ФОТО)https://racurs.ua/n178205-iz-dnepra-vynesli-pamyatniki-esche-dvuh-apologetov-russkogo-mira-foto.htmlРакурс
У Дніпрі 26 грудня демонтували пам’ятники радянському письменнику Максиму Горькому та льотчику Валерію Чкалову.
Як повідомляють очевидці, обидва пам’ятники зняли з постаментів за допомогою спецтехніки та вивезли на територію одного з міських комунальних підприємств.
Десять днів тому в місті було знесено пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну та встановлений у радянські роки меморіал піонеру-героєві Володі Дубініну.
Як повідомляє міська влада, найближчим часом планується знесення ще кількох пам’яток, зокрема голові МВС Російської імперії Олександру Булигіну, вченому Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну та герою Великої вітчизняної війни Олександру Матросову.
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