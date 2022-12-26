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Ракурс
З Дніпра "винесли" пам'ятники ще двох апологетів "руського миру"

З Дніпра «винесли» пам’ятники ще двох апологетів «руського миру» (ФОТО)

26 гру 2022, 14:36
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У Дніпрі 26 грудня демонтували пам’ятники радянському письменнику Максиму Горькому та льотчику Валерію Чкалову.





Як повідомляють очевидці, обидва пам’ятники зняли з постаментів за допомогою спецтехніки та вивезли на територію одного з міських комунальних підприємств.

З Дніпра "винесли" пам'ятники ще двох апологетів "руського миру"

З Дніпра "винесли" пам'ятники ще двох апологетів "руського миру"

Десять днів тому в місті було знесено пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну та встановлений у радянські роки меморіал піонеру-героєві Володі Дубініну.

Як повідомляє міська влада, найближчим часом планується знесення ще кількох пам’яток, зокрема голові МВС Російської імперії Олександру Булигіну, вченому Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну та герою Великої вітчизняної війни Олександру Матросову.

Джерело: Ракурс


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