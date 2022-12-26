З Дніпра «винесли» пам’ятники ще двох апологетів «руського миру» (ФОТО)

З Дніпра "винесли" пам'ятники ще двох апологетів "руського миру"

https://racurs.ua/ua/n178205-z-dnipra-vynesly-pam-yatnyky-sche-dvoh-apologetiv-ruskogo-myru.html

Ракурс

У Дніпрі 26 грудня демонтували пам’ятники радянському письменнику Максиму Горькому та льотчику Валерію Чкалову.

Як повідомляють очевидці, обидва пам’ятники зняли з постаментів за допомогою спецтехніки та вивезли на територію одного з міських комунальних підприємств.

Десять днів тому в місті було знесено пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну та встановлений у радянські роки меморіал піонеру-героєві Володі Дубініну.

Як повідомляє міська влада, найближчим часом планується знесення ще кількох пам’яток, зокрема голові МВС Російської імперії Олександру Булигіну, вченому Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну та герою Великої вітчизняної війни Олександру Матросову.