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З Дніпра "винесли" пам'ятники ще двох апологетів "руського миру"
З Дніпра «винесли» пам’ятники ще двох апологетів «руського миру» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178205-z-dnipra-vynesly-pam-yatnyky-sche-dvoh-apologetiv-ruskogo-myru.htmlРакурс
У Дніпрі 26 грудня демонтували пам’ятники радянському письменнику Максиму Горькому та льотчику Валерію Чкалову.
Як повідомляють очевидці, обидва пам’ятники зняли з постаментів за допомогою спецтехніки та вивезли на територію одного з міських комунальних підприємств.
Десять днів тому в місті було знесено пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну та встановлений у радянські роки меморіал піонеру-героєві Володі Дубініну.
Як повідомляє міська влада, найближчим часом планується знесення ще кількох пам’яток, зокрема голові МВС Російської імперії Олександру Булигіну, вченому Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну та герою Великої вітчизняної війни Олександру Матросову.
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