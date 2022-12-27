Генштаб подтвердил масштабный удар по россиянам в Запорожье - до 100 убитых

https://racurs.ua/n178223-genshtab-podtverdil-masshtabnyy-udar-po-rossiyanam-na-zaporoje-do-100-ubityh.html

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Генштаб підтвердив, що 25 грудня ЗСУ прицільно вдарили по пункту зосередження сил окупантів біля Новобілозерки Запорізької області.

Втрати противника сягнули до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників федеральної служби безпеки російської федерації.

Крім того, у ранковому зведенні з фронтів від українського Генштабу повідомляється, що ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.