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Генштаб підтвердив масштабний удар по росіянах на Запоріжжі - до 100 убитих
Генштаб підтвердив масштабний удар по росіянах на Запоріжжі — до 100 убитихhttps://racurs.ua/ua/n178223-genshtab-pidtverdyv-masshtabnyy-udar-po-rosiyanah-na-zaporijji-do-100-ubytyh.htmlРакурс
Генштаб підтвердив, що 25 грудня ЗСУ прицільно вдарили по пункту зосередження сил окупантів біля Новобілозерки Запорізької області.
Втрати противника сягнули до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників федеральної служби безпеки російської федерації.
Крім того, у ранковому зведенні з фронтів від українського Генштабу повідомляється, що ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
Окупанти поставили мету вийти на адміністративний кордон Донеччини до кінця поточного року, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, зараз місто Бахмут є «нашою східною фортецею», де ворог сконцентрував найбільше військової техніки та озброєння.
Там у районі Бахмута було незначне просування, але ворога витіснили. Станом на сьогодні ворог намагається оточити місто, але в нього також це не виходить, — розповіла заступниця міністра.
Окупанти готують евакуацію мешканців Енергодара Запорізької області. Для цього місцева атомна станція, яку захопили московити, має підготувати автобуси. Людей планують вивозити в Джанкой, що у Криму, повідомили у Центрі національного спротиву.
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