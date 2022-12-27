Удар по Энгельсу россиян испугал, но они все еще способны пускать ракеты по Украине - Воздушные силы

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Після другої серії вибухів на аеродромі «Енгельс», що сталися у ніч на 26 грудня, росіяни розосередили авіацію, однак загроза масованого обстрілу не минула.

Про це повідомили 27 грудня Повітряні сили України.

Після вчорашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром «Енгельс». Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати… Після цих подій під вечір активність ворожої авіації суттєво було зменшено, — повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він також попередив, що загроза масованого ракетного обстрілу не минула, і, можливо, росіяни лише внесли певні корективи у свої плани.

26 грудня Ігнат повідомив, що росія продовжує виробляти ракети типу «Іскандер», «Калібр» і Х-101, але не такими темпами, щоб здійснювати масовані атаки часто. Він пояснив, що використання російських ракет зараз не співвідносне з їхнім випуском на підприємствах.

Водночас з неофіційних джерел стало відомо, що внаслідок вчорашніх вибухів на аеродромі в Енгельсі пошкоджено щонайменше п’ять літаків, є загиблі та поранені, також зруйнована диспетчерська вежа. Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

У ВМС повідомили, що 27 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 16 ракет.

В Середземному морі — дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «Калібрів», загальний залп — 72 ракети.