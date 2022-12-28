Детали утреннего обстрела Харькова рассказал мэр

Рашисты утром 28 декабря обстреляли Харьков, фото: АрмияInform

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Рашисти сьогодні, 28 грудня, вранці завдали ракетних ударів по Харкову ракетами ЗРК С-300.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив про це в ефірі національного телемарафону.

За його словами, зафіксовано «прильот» двох ракет С-300.

Внаслідок обстрілу є один постраждалий, який доправлений у лікарню. Зараз ми ліквідуємо руйнування, завдані ворогом, — зазначив Терехов.

Мер міста додав, що цей обстріл не вплинув на енергосистему — у Харкові надаються комунальні послуги, працює електротранспорт, а вимкнення електроенергії здійснюються за графіком.

В кожному районі по-різному, по три-чотири години немає світла, — зазначив він.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше повідомляв, що рашисти вранці 28 грудня завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. В результаті 48-річний чоловік отримав осколкове поранення.