Рашисты ударили ракетами по Харькову, пострадал мужчина

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Россияне снова нанесли ракетный удар по Харькову, фото: «Слово и Дело»
Рашисты ударили ракетами по Харькову, пострадал мужчинаhttps://racurs.ua/n178268-rashisty-udarili-raketami-po-harkovu-postradal-mujchina.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 грудня, вранці завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
В результаті осколкове поранення отримав 48-річний чоловік, він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
Якими саме ракетами було завдано удару, наразі не уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні вранці на Харківщині на міні у лісі підірвалися 47-річний чоловік та його семирічний син — вони намагалися пройти крізь лісовий масив, щоб порибалити на річці.
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