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Ракурс
Росіяни знову завдали ракетного удару по Харкову, фото: «Слово і Діло»

Рашисти вдарили ракетами по Харкову, постраждав чоловік

28 гру 2022, 12:07
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Російські загарбники сьогодні, 28 грудня, вранці завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.





В результаті осколкове поранення отримав 48-річний чоловік, він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Якими саме ракетами було завдано удару, наразі не уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Харківщині на міні у лісі підірвалися 47-річний чоловік та його семирічний син — вони намагалися пройти крізь лісовий масив, щоб порибалити на річці.

Джерело: Ракурс


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