Рашисти вдарили ракетами по Харкову, постраждав чоловік

Росіяни знову завдали ракетного удару по Харкову, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n178268-rashysty-vdaryly-raketamy-po-harkovu-postrajdav-cholovik.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 28 грудня, вранці завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті осколкове поранення отримав 48-річний чоловік, він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Якими саме ракетами було завдано удару, наразі не уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Харківщині на міні у лісі підірвалися 47-річний чоловік та його семирічний син — вони намагалися пройти крізь лісовий масив, щоб порибалити на річці.