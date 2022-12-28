Рашисти вдарили ракетами по Харкову, постраждав чоловік

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Росіяни знову завдали ракетного удару по Харкову, фото: «Слово і Діло»
Рашисти вдарили ракетами по Харкову, постраждав чоловікhttps://racurs.ua/ua/n178268-rashysty-vdaryly-raketamy-po-harkovu-postrajdav-cholovik.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 грудня, вранці завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
В результаті осколкове поранення отримав 48-річний чоловік, він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
Якими саме ракетами було завдано удару, наразі не уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні вранці на Харківщині на міні у лісі підірвалися 47-річний чоловік та його семирічний син — вони намагалися пройти крізь лісовий масив, щоб порибалити на річці.
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