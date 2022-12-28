Семирічний хлопчик підірвався на міні на Харківщині

На Харківщині двоє людей підірвалися на міні, фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n178267-semyrichnyy-hlopchyk-pidirvavsya-na-mini-na-harkivschyni.html

Ракурс

На Харківщині сьогодні, 28 грудня, вранці, на міні підірвалися двоє людей — 47-річний чоловік та його семирічний син.

Інцидент стався у лісі в селі Бугаївка Чугуївського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю еобхідну допомогу, — зазначив Синєгубов.

У ДСНС Харківщини зазначають, що постраждалі намагались пройти крізь лісовий масив, щоб порибалити на річці.

Синєгубов закликає громадян до уважності та обережності, особливо на деокупованих територіях області.