Семилетний мальчик подорвались на мине на Харьковщинеhttps://racurs.ua/n178267-semiletniy-malchik-podorvalis-na-mine-na-harkovschine.htmlРакурс
На Харківщині сьогодні, 28 грудня, вранці, на міні підірвалися двоє людей — 47-річний чоловік та його семирічний син.
Інцидент стався у лісі в селі Бугаївка Чугуївського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю еобхідну допомогу, — зазначив Синєгубов.
У ДСНС Харківщини зазначають, що постраждалі намагались пройти крізь лісовий масив, щоб порибалити на річці.
Синєгубов закликає громадян до уважності та обережності, особливо на деокупованих територіях області.
Не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. Це може бути небезпечно для життя, — наголошує він. — У жодному разі не торкайтеся підозрілих та незрозумілих предметів, а одразу звертайтеся до правоохоронців або рятувальників ДСНС.