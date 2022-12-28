На Харьковщине два человека подорвались на мине, фото: Олег Синегубов

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Ракурс

На Харківщині сьогодні, 28 грудня, вранці, на міні підірвалися двоє людей — 47-річний чоловік та його семирічний син.

Інцидент стався у лісі в селі Бугаївка Чугуївського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю еобхідну допомогу, — зазначив Синєгубов.

У ДСНС Харківщини зазначають, що постраждалі намагались пройти крізь лісовий масив, щоб порибалити на річці.

Синєгубов закликає громадян до уважності та обережності, особливо на деокупованих територіях області.