11 лет за решеткой проведет злоумышленник, «сливавший» позиции ВСУ в Краматорске

Жителя Краматорска приговорили к 11 годам тюрьмы за работу на врага, фото: СБУ

https://racurs.ua/n178273-11-let-za-reshetkoy-provedet-zloumyshlennik-slivavshiy-pozicii-vsu-v-kramatorske.html

Ракурс

Інформатор бойовиків незаконних збройних формувань, котрі входять до складу південного військового округу рф, за рішенням суду проведе 11 років за ґратами.

Зловмисник, який «зливав» позиції українських військових у Краматорську, був викритий у ході контрдиверсійних заходів на території регіону у березні цього року. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляють прес-центр СБУ та прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що зловмисник — місцевий житель — добровільно пішов на співпрацю з рашистами й після початку повномасштабного російського вторгнення почав збирати інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донеччини.

Насамперед він намагався виявити бойові позиції та фортифікаційні споруди ЗСУ в районі Краматорська — розташування бомбосховищ, протитанкових і інших загороджувальних споруд,

При цьому зловмисник усвідомлював, що зазначена інформація може бути використана ворогом на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності держави, — наголошують у прокуратурі.

Для отримання відповідної інформації на нього у лютому вийшла його однокласниця, яка входить до складу одного з терористичних угруповань «днр» і перебуває на тимчасово окупованій території сходу України.

Саме їй агент передавав закриті відомості щодо розташування українських військ. Про отриману інформацію вона «звітувала» ватажкам бойовиків і командуванню російських загарбників, — зазначають у СБУ.

За інформацією спецслужби, отримані розвіддані загарбники планували використати для підготовки і проведення ракетних ударів по Краматорську.

Під час обшуку у зловмисника були виявлені мобільні телефони із доказами листування з ворогом через месенджери.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу.