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Украина разрабатывает ударные беспилотники. Фото:
Украина разрабатывает беспилотники для борьбы с «шахедами» — Федоровhttps://racurs.ua/n178277-ukraina-razrabatyvaet-bespilotniki-dlya-borby-s-shahedami-fedorov.htmlРакурс
Бойові українські безпілотники у майбутньому збиватимуть російські дрони.
Україна зараз розробляє бойові дрони класу «повітря-повітря». Ці БПЛА будуть боротися з дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed, які російська федерація використовує для ударів по українських інфраструктурних об'єктах. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтервʼю The Associated Press.
Чиновник зазначив, що Україна вже закупила близько 1 тис. 400 безпілотників, переважно розвідувальних. Після задоволення потреб у розвідувальних дронах, наступним етапом стане розробка та закупка ударних БПЛА.
Зараз українські спеціалісти проводять дослідження та розробку безпілотників, які можуть боротися з іншими безпілотниками та збивати їх.
Вже зараз можу сказати, що в лютому-березні ситуація з безпілотниками кардинально зміниться, — зазначив він.
Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що влітку росія уклала з Іраном угоду про купівлю 1 тис. 700 безпілотників Shahed, які постачаються траншами. Станом на 24 грудня окупанти вже атакували Україну майже 540 такими БПЛА.
Джерело: The Associated Press
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