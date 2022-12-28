Україна розробляє ударні безпілотники. Фото:

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Бойові українські безпілотники у майбутньому збиватимуть російські дрони.

Україна зараз розробляє бойові дрони класу «повітря-повітря». Ці БПЛА будуть боротися з дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed, які російська федерація використовує для ударів по українських інфраструктурних об'єктах. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтервʼю The Associated Press.

Чиновник зазначив, що Україна вже закупила близько 1 тис. 400 безпілотників, переважно розвідувальних. Після задоволення потреб у розвідувальних дронах, наступним етапом стане розробка та закупка ударних БПЛА.

Зараз українські спеціалісти проводять дослідження та розробку безпілотників, які можуть боротися з іншими безпілотниками та збивати їх.

Вже зараз можу сказати, що в лютому-березні ситуація з безпілотниками кардинально зміниться, — зазначив він.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що влітку росія уклала з Іраном угоду про купівлю 1 тис. 700 безпілотників Shahed, які постачаються траншами. Станом на 24 грудня окупанти вже атакували Україну майже 540 такими БПЛА.

Джерело: The Associated Press