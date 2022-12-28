сергей шойгу отправил воевать на Донбасс своих наемников. Фото:

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Ракурс

Міністр оборони країни-агресора рф сергій шойгу відправив під на Донбас свою приватну військову кампанію «Патріот».

Ворожий підрозділ зафіксували у районі Степового на Вугледарському напрямку Донецької області. Таким чином на Донбасі ці окупанти конкурують з воєнними злочинцями ПВК «Вагнера» євгена пригожина. Про це 28 грудня речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону.

У районі Степового на Вугледарському напрямку ми помітили, що вже з’явилася, окрім ПВК «Вагнера», ПВК «Патріот», яка афілійована з чинним міністром оборони окупанта шойгу. Очевидно, що вони підтягують усе боєздатне, аби досягти хоч якогось результату, — зазначив він.

За словами військового, «вагнерівці» зараз здебільшого зосереджені біля Бахмута, а на напрямку Вугледара з’явилася вже наймана армія шойгу. Череватий відзначив, що прямої взаємодії між цими найманцями немає й вони діють автономно, як ті ж «кадирівці».

Нагадаємо, у грудні міністр оборони росії сергій шойгу запропонував збільшити чисельність збройних сил рф ще на 350 тис. осіб. Таким чином армія країни-агресора може у майбутньому нараховувати до 1,5 млн осіб.