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Ракурс
Неудачное наступление рф под Авдеевкой - минус пять бронемашин рф

Неудачное наступление рф под Авдеевкой — минус пять бронемашин рф (ВИДЕО)

29 дек 2022, 15:58
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Збройні сили України знищили п’ять російських броньованих машин, на яких армія воєнних злочинців рф намагалася наступати на Авдіївку.





У соцмережах оприлюднили відеозапис з поля бою, на якому догорають три бронемашини. В одній з них, ймовірно, детонує боєкомплект. Ще дві — стоять осторонь від першої групи.

Источник: Ракурс


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