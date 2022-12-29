Неудачное наступление рф под Авдеевкой - минус пять бронемашин рф

https://racurs.ua/n178309-neudachnoe-nastuplenie-rf-pod-avdeevkoy-minus-pyat-bronemashin-rf-video.html

Ракурс

Збройні сили України знищили п’ять російських броньованих машин, на яких армія воєнних злочинців рф намагалася наступати на Авдіївку.

У соцмережах оприлюднили відеозапис з поля бою, на якому догорають три бронемашини. В одній з них, ймовірно, детонує боєкомплект. Ще дві — стоять осторонь від першої групи.