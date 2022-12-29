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Невдалий наступ рф під Авдіївкою — ЗСУ спопелили п’ять бронемашин

Невдалий наступ рф під Авдіївкою — ЗСУ спопелили п’ять бронемашин (ВІДЕО)

29 гру 2022, 15:58
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Збройні сили України знищили п’ять російських броньованих машин, на яких армія воєнних злочинців рф намагалася наступати на Авдіївку.





У соцмережах оприлюднили відеозапис з поля бою, на якому догорають три бронемашини. В одній з них, ймовірно, детонує боєкомплект. Ще дві — стоять осторонь від першої групи.

Джерело: Ракурс


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