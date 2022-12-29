Невдалий наступ рф під Авдіївкою — ЗСУ спопелили п’ять бронемашин

https://racurs.ua/ua/n178309-nevdalyy-nastup-rf-pid-avdiyivkou-zsu-spopelyly-p-yat-bronemashyn-video.html

Ракурс

Збройні сили України знищили п’ять російських броньованих машин, на яких армія воєнних злочинців рф намагалася наступати на Авдіївку.

У соцмережах оприлюднили відеозапис з поля бою, на якому догорають три бронемашини. В одній з них, ймовірно, детонує боєкомплект. Ще дві — стоять осторонь від першої групи.