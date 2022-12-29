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Ракурс
Боевые дроны ВСУ филигранно уничтожили подразделение россиян

Боевые дроны ВСУ филигранно уничтожили подразделение россиян (ВИДЕО)

29 дек 2022, 17:21
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Бойові дрони в умілих руках військовослужбовців Збройних сил України філігранно знищили підрозділ російської армії.





Відеозапис зведеної тактичної групи «Адам», що діє на Бахмутському напрямі, оприлюднив у Телеграм журналіст Юрій Бутусов. На відео видно, як дрон скидає вибуховий боєприпас в окопи, де перебувають російські солдати.

Робота бойових дронів в руках українських військових як окремий вид мистецтва, — написав Бутусов.

Источник: Ракурс


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