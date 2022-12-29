Бойові дрони ЗСУ філігранно знищили підрозділ росіян

https://racurs.ua/ua/n178313-boyovi-drony-zsu-filigranno-znyschyly-pidrozdil-rosiyan-video.html

Ракурс

Бойові дрони в умілих руках військовослужбовців Збройних сил України філігранно знищили підрозділ російської армії.

Відеозапис зведеної тактичної групи «Адам», що діє на Бахмутському напрямі, оприлюднив у Телеграм журналіст Юрій Бутусов. На відео видно, як дрон скидає вибуховий боєприпас в окопи, де перебувають російські солдати.