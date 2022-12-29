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Ракурс
Уничтоженные позиции рф на передовой показали ВСУ

Уничтоженные позиции рф на передовой показали ВСУ (ВИДЕО)

29 дек 2022, 19:58
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109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон показав результат своєї роботи — знищені позиції окупаційної армії росії на передовій. Батальйон входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України.





Відеозапис, зроблений безпілотником, 29 грудня оприлюднила прес-служба батальйону на сторінці у Фейсбук.

Источник: Ракурс


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