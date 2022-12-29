Уничтоженные позиции рф на передовой показали ВСУ

https://racurs.ua/n178320-unichtojennye-pozicii-rf-na-peredovoy-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон показав результат своєї роботи — знищені позиції окупаційної армії росії на передовій. Батальйон входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України.

Відеозапис, зроблений безпілотником, 29 грудня оприлюднила прес-служба батальйону на сторінці у Фейсбук.