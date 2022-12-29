Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищені позиції рф на передовій показали ЗСУ (ВІДЕО)

Що залишилося від позицій рф на передовій, показали ЗСУ (ВІДЕО)

29 гру 2022, 19:58
999

109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон показав результат своєї роботи — знищені позиції окупаційної армії росії на передовій. Батальйон входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України.





Відеозапис, зроблений безпілотником, 29 грудня оприлюднила прес-служба батальйону на сторінці у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів