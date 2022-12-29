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Знищені позиції рф на передовій показали ЗСУ (ВІДЕО)
Що залишилося від позицій рф на передовій, показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178320-scho-zalyshylosya-vid-pozyciy-rf-na-peredoviy-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон показав результат своєї роботи — знищені позиції окупаційної армії росії на передовій. Батальйон входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України.
Відеозапис, зроблений безпілотником, 29 грудня оприлюднила прес-служба батальйону на сторінці у Фейсбук.
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