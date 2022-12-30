Россияне вторую ночь подряд атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе

россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n178329-rossiyane-vtoruu-noch-podryad-atakovali-dnepropetrovschinu-dronami-kamikadze.html

Ракурс

Російські загарбники другу ніч поспіль атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

Про це сьогодні, 30 грудня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Другу ніч поспіль наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих «Шахедів», що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах, — зазначив Резніченко.

Також рашисти цієї ночі знову обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Під удар потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли майже 30 російських снарядів, — повідомив очільник ОВА. — Люди цілі. Наслідки удару з’ясовуються.

Повітряне командування «Схід» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє, що цієї ночі у Дніпропетровській та Запорізькій областях у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ було знищено дев’ять безпілотників типу «Шахед» та один «Марлін».