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В Украине уже не менее 450 детей стали жертвами российского вторжения, фото:
Более 1,3 тыс. детей пострадали в результате российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n178333-bolee-1-3-tys-detey-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже понад 1 тис. 322 дитини постраждали в результаті повномасштабного російського вторгнення — 450 дітей загинули та 872 були поранені.
Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 428;
- Харківській області — 268;
- Київській області — 117;
- Миколаївській області — 81;
- Запорізькій області — 80;
- Херсонській області — 77;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 65;
- Дніпропетровській області — 40.
Зокрема, встановлено, що сьогодні внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ отримала поранення 14-річна дівчинка.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 337 зруйновані повністю.
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